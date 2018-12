Difesa dei litorali, dalla Regione 1,3 milioni per i comuni costieri: 112 mila solo a Genova

Genova. Regione Liguria assegna oltre 1milione e 300mila euro a 59 comuni costieri di contributi per ripascimento, riqualificazione e difesa della costa, derivanti dalle entrate ricavate dall’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo. “Quest’anno – spiega l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola – crescono sia i fondi che i comuni destinatari. Nel 2017 avevamo stanziato 1 milione e 193 mila euro a 57 Comuni liguria”.

Per l’anno 2019 sono stati inoltre stanziati, come per gli anni precedenti, 100 mila euro per gli interventi di miglioramento dell’accessibilità delle spiagge libere per le persone disabili: “Nella manovra 2019 approvata oggi in Consiglio regionale – prosegue Scajola – abbiamo inserito una modifica che consentirà a tutti i Comuni costieri dotati di Pud di presentare richiesta di finanziamento per questo capitolo, e non solo quelli con almeno il 30% di spiagge libere”.

Infine, per i Comuni con almeno il 30 % di fronte mare destinato a spiaggia libera, sono a disposizione 250 mila euro per la pulizia e la sicurezza degli arenili non in concessione. Per questo capitolo, come per quello che riguarda il potenziamento delle strutture per i disabili, le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2019.

Ecco i fondi stanziati, comune per comune:

Arenzano 25,5 mila

Bogliasco 6 mila

Camogli 5 mila

Chiavari 26,5 mila

Cogoleto 26 mila

Genova 112 mila

Lavagna 33 mila

Moneglia 18 mila

Portofino 1000

Rapallo 22 mila

Recco 10 mila

Santa Margherita 21 mila

Sestri Levante 32 mila

Sori 7 mila

Zoagli 3 mila

Inoltre, già lo scorso novembre, era stato prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 il termine per l’utilizzo dei fondi assegnati nell’anno 2017: “In questo modo – precisa Scajola – i Comuni potranno avere più tempo a disposizione per realizzare gli interventi necessari dopo la devastante mareggiata che ha colpito le nostre coste a fine ottobre”.