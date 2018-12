Genova. “Questo non era un risultato scontato – ha spiegato il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – arrivare qui oggi, con un cantiere che sta partendo per la demolizione credo sia stato uno straordinario lavoro”. Così il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, all’avvio dei lavori per la demolizione di ponte Morandi.

“Adesso speriamo che rapidamente, tra lunedì e martedì – spiega – la magistratura possa sbloccare, compatibilmente con le attività necessarie alle indagini, il cantiere e poi finalmente partiremo con le attività di demolizione”.

Un’operazione che in 4 mesi “toglierà questo che ormai è diventato un simbolo di morte, distruzione e di gravi disagi per molte persone e inizierà la ricostruzione del nuovo ponte – conclude Toti – che sarà invece un simbolo della ripresa di Genova”.