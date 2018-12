Demolizione ponte Morandi, lunedì incontro pubblico per sfollati e interferiti

Genova. Lunedì 3 dicembre alle ore 18.30 presso il teatro della Gioventù in via Cesarea 16 si svolgerà un incontro pubblico per fornire tutte le istruzioni operative ai proprietari, inquilini e usufruttuari interessati dalla procedura di cessione degli immobili per consentire lo svolgimento dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi.

Lo rende noto il Comune di Genova

All’inocntro sarà presente il personale tecnico amministrativo addetto alle procedure di acquisizione.