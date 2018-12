Danza, a Genova nella sede del Russian Ballet sbarca l’istituto di alta formazione coreutica

Genova. Grazie a una sinergia tra l’assessorato alle Politiche culturali del Comune, il Teatro Carlo Felice e l’Accademia professionale di danza Russian Ballet College, approda a Genova l’Istituto di Alta Formazione Coreutica, una nuova offerta formativa finalizzata al conseguimento del diploma accademico di primo livello in discipline coreutiche ad indirizzo tecnico compositivo, parificato alla laurea triennale e riconosciuto dal Miur.

Il corso è rivolto agli studenti dai 18 anni in su, in possesso di un diploma di scuola secondaria, che intendano approfondire la pratica scenica e compositiva della danza classica e contemporanea nell’ambito della produzione artistica coreutica.

Un’opportunità per Genova, che sarò la terza città italiana dopo Roma e Milano, ad essere abilitata al rilascio di diplomi accademici di primo livello in discipline coreutiche. E anche il Teatro Carlo Felice, grazie agli studenti che si formeranno allo IAFC genovese, potrà disporre di un corpo di ballo a costo zero, da utilizzare nelle opere liriche e in altre rappresentazioni.

“Una iniziativa, che porterà in città un’istituzione di eccellenza in grado di attrarre studenti anche da fuori, con conseguenti ricadute positive sul territorio sia dal punto di vista artistico-culturale, sia per la caratterizzazione di Genova quale città a misura di giovane”, ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.

L’Istituto sarà a villa Rosazza (piazza Dinegro 3) nella sede del Russian Ballet College. La parte dedicata alle attività performative si svolgerà al Teatro Carlo Felice.