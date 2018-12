Crowdfunding di Arcigay Genova per ricordare l’Omocausto

Genova. Per il terzo anno consecutivo Arcigay Genova organizza uno spettacolo in occasione del Giorno della Memoria. L’evento vuole far riflettere sulle dinamiche che hanno determinato le deportazione e gli stermini nel passato e su quanto questi siano sempre potenzialmente possibili.

Countdown, a partire dall’idea delle “10 fasi del genocidio” spiegate dall’osservatorio Genocide Watch guidato da Gregory H. Stanton, racconterà la discesa dell’umanità verso il baratro, ripercorrendo i genocidi del Novecento, le realtà distopiche e l’attualità, che presenta sempre di più similitudini con le prime fasi.

Insieme all’Accademia Ligustica di Belle Arti e all’Università degli Studi di Genova, scrittori, musicisti e attori metteranno a disposizione la loro competenza per offrire alla città un evento che ci aiuterà a ricordare quanto accaduto in passato e riflettere sul presente.

Sostieni anche tu il progetto, per ricordare il passato e per riflettere sul presente. Con una donazione potrai avere in cambio un libro a scelta su alcuni testi per riflettere sull’olocausto e le altre deportazioni della storia