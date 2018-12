Crollo ponte Morandi, Autostrade verso il ricorso contro il decreto Genova ma senza sospensiva

Genova. L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci proporrà oggi durante la riunione del consiglio di amministrazione, di ricorrere contro il decreto Genova, convertito in legge, ma senza chiedere la sospensiva dei lavori di demolizione e ricostruzione “per non bloccare in alcun modo i cantieri di Genova”.

E’ quanto l’agenzia Ansa sostiene di apprendere da fonti qualificate che confermano così l’ipotesi anticipata dal Messaggero e dal Sole 24 Ore. Le stesse fonti ricordano come l’ad, che qualche giorno fa è stato interrogato per la prima volta dai pm della procura, abbia a più riprese dichiarato in questi mesi che la priorità fosse la città di Genova.

Il fatto che il ricorso non presenti richiesta di sospensiva potrebbe evitare che nel frattempo i lavori di ricostruzione e demolizione si fermino in attesa dei pareri dei giudici della corte costituzionale. Ma un appalto affidato con queste premesse potrebbe essere più complicato del previsto, da gestire, per la struttura commissariale.