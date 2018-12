Crollo del ponte e crisi economica, Comune potrebbe assumere chi perde lavoro

Genova. “Il Comune di Genova è intenzionato ad aiutare quei lavoratori che dal 15 agosto non ricevono stipendio”. A dirlo l’assessore al Bilancio e al Patrimonio Pietro Piciocchi questa mattina durante una trasmissione televisiva.

Secondo l’assessore, infatti, la giunta comunale vorrebbe far inserire nella legge di stabilità un emedamento per derogare alle leggi in vigore sulle assunzioni nelle partecipate, per assorbire quei 19 lavoratori che stanno perdendo il lavoro a seguito del crollo del Morandi

Piciocchi che chiarisce l’impegno preso dal Comune. “Intendiamo con questo emendamento assorbire, a partire da gennaio, queste persone. È un’iniziativa che abbiamo avanzato per gestire un’emergenza, perché non è ammissibile che questi lavoratori non prendano soldi dal 15 di agosto”.