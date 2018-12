Countdown per le cessioni delle case degli sfollati, 20 rogiti firmati in un giorno, ma resta il nodo proprietari non residenti

Genova. Si avvicina il 20 dicembre, termine entro il quale la struttura commissariale e i proprietari delle case sotto il ponte Morandi dovranno firmare i rogiti relativi alle abitazioni. Gli sfollati da ieri hanno iniziato a firmare gli atti e circa una ventina di pratiche sono state espletate.

“La macchina è partita e i problemi si stanno risolvendo – dice l’assessore al Bilancio e delegato ai rapporti con la struttura commissariale Pietro Piciocchi – anche i proprietari sembrano sempre più orientati a fare opposizione all’acquisto dopo che siamo andati incontro ad alcune modifiche ai rogiti come da loro richiesto”.

I proprietari non residenti sono contrari al fatto che parte degli indennizzi previsti, nella fattispecie i 45 mila euro del Pris, siano destinati agli inquilini, insieme ai 36 mila euro dell’immediato sgombero, mentre a loro spetterebbero solo i 2025,50 euro a metro quadro. I proprietari non residenti, una sessantina di famiglie, hanno chiesto che nel contratto di cessione non fosse indicato che erano loro a rinunciare a parte degli indennizzi a favore degli inquilini, cosa che avrebbe escluso la possibilità di ricorsi futuri.

Tutto risolto, quindi? A parlare con i proprietari però le acque non sono così tranquille e se è vero che il legale a cui loro si sono affidati avrebbe suggerito la linea morbida, è vero anche che qualcuno sta valutando un esposto in procura.

“Avevamo avuto rassicurazioni sulle modifiche – dice uno dei portavoce del comitato residenti non proprietari, Luca Pittaluga – ma il rogito continua a contenere un riferimento al Pris, inoltre abbiamo riscontrato delle difformità nei calcoli delle metrature, al ribasso, e vogliamo vederci chiaro”. In base alla legge di conversione del decreto Genova per chi non firmerà i rogiti entro il 20 dicembre scatterà l’esproprio, che prevede una decurtazione del 10% dei risarcimenti.