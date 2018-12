Cornigliano, caduta intonaco nell’atrio del palazzo: notte fuori di casa per 30 persone

Genova. Notte fuori di casa per una trentina di persone, gli inquilini degli appartamenti del civico 11 di via Umberto Bertolotti a Cornigliano. Le famiglie di residenti sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco, intervenuti per un’importante distacco di intonaco.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte. Pezzi di intonaco sono crollati dal soffitto nell’androne del palazzo rendendolo inagibile e pericoloso.

L’intervento si è concluso dopo alcune ore. Per gli inquilini il Comune ha trovato una sistemazione temporanea in albergo, qualcuno ha trascorso la notte da parenti o amici.