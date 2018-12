Controlli caldaia, prosegue la campagna informativa

Genova. Sono stati molti i rappresentanti delle circa 300 le imprese di manutenzione per impianti termici di Genova, che hanno partecipato all’incontro tecnico che si è tenuto, questa mattina nei locali della Città Metropolitana in occasione della campagna di comunicazione “Fai controllare la tua caldaia”, promossa dall’ente assieme a Tecnocivis, azienda leader nelle ispezioni delle caldaie, affidataria per l’ispezine degli impianti termici.

La Città Metropolitana, a cui è affidato il controllo sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, oltre ad avviare le verifiche obbligatorie, sta, infatti, portando avanti questa campagna di sensibilizzazione rivolta a cittadini, attività commerciali e imprese del territorio. “Noi puntiamo molto su questi tipo di campagna – spiega Sandra Leveratto, Amministratore Unico di Tecnocivis – perché attraverso questo sistema l’utenza e i manuntentori sono maggiormente sensibilizzati su questo servizio di ispezione, che non è fine solo al bollino ma, sopratutto, alla sicurezza e all’abbattimento dell’inquinamento.

Una campagna che si è resa necessaria anche perché nel settore del controllo degli impianti termici e di climatizzazione c’è ancora poca cultura della manutenzione. “I problemi sono duplici – prosegue —Leveratto – c’è quello del non sapere che esiste l’obbligo, oppure del non essere coscienti del perché fare i controlli. Spesso non si conosce l’effettivo ratio che ha portato all’obbligo di queste verifiche che non è vessare il cittadino ma raggiungere obiettivi di sicurezza e benessere”