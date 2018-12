Commercio e crisi, dopo 40 anni chiude anche il Fai da Te di via San Vincenzo

Genova. Il 31 dicembre le saracinesche si abbasseranno per l’ultima volta sulle vetrine del Fai da Te di Via San Vincenzo, lo storico negozio simbolo di un tessuto commerciale che non c’è più.

Dopo 40 anni di attività, quindi, Genova perde un altro negozio storico: per molti genovesi il passaggio sotto i portici di via San Vincenzo era completo solo se comprendeva anche le vetrine “piene di macchinari e utensili”.

Ma in pochi oramai compravano: “Colpa delle grandi catene e di internet” spiegano i proprietari. Grandi catene che colpiscono anche “a distanza”: le grandi distribuzioni di Campi e Valbisagno non sono limitrofe ma hanno comunque deviato il “traffico” dell’utenza, stritolando i piccoli. Non solo in via San Vincenzo.

E al suo posto cosa arriverà? Non è ancora chiaro, secondo alcune indiscrezioni una rivendita di marchi legati a valige e borse, difficilmente resterà vuoto. Per il Fai da Te resterà aperta la filiale di Struppa, e il ricordo di tanti genovesi