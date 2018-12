Cogoleto, le fiamme divorano la veranda. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Cogoleto per l’incendio di una veranda.

Per cause in via di accertamento questa ha preso fuoco andando completamente distrutta. Parte della cucina ha subito danni da fumo e calore.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto è stata inviata anche la squadra di Varazze, la botte e il carro autoprotettori per la riserva d’aria.