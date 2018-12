Chiusura entro fine anno per il Kidsville della Fiumara, le mamme scendono in campo per dire no

Genova. Una pagina Facebook e una petizione on line per salvare il Kidsville della Fiumara, spazio per i bambini dai 18 mesi ai 2 anni gestito da educatori.

“Volevo segnalarvi un’altra chiusura di attività in questo quartiere – scrive Micaela De Ferrari, abitante di Sampierdarena – la Virgin Active ha deciso di chiudere a fine anno un servizio che forniva dall’apertura della stessa struttura qui a Genova, insieme ad alcune mamme stiamo cercando di evitarlo e dare risalto all’importanza che un servizio del genere, se ben sponsorizzato, può offrire alle famiglie genovesi in un momento così difficile per la nostra città”.

Il gruppo di mamme ha scritto una lettera al sindaco di Genova Marco Bucci e all’assessore regionale all’istruzione Ilaria Cavo, allegando la petizione firmata da un centinaio di genitori e nonni. Questa invece la pagina facebook: link.