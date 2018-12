Chiavari, controllo rafforzati dei carabieri. Sei denunce tra furti, schiamazzi e guida in stato di ebbrezza

Genova. A Chiavari, l’Arma locale, in occasione delle prossime festività Natalizie, ha predisposto e coordinato un servizio finalizzato a arginare furti e rapine, anche con presidi nei classici luoghi di ritrovo.

Durante il servizio di pattuglia, nei giorni scorsi sono state denunciate sei persone: due romeni di 47 e 50 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, trovati in possesso di numerosi generi alimentari asportati poco prima, per “furto aggravato in concorso”.

Poi un genovese di 54 anni, gravato di pregiudizi di polizia, poiché nel corso di una lite per motivi di traffico, colpiva un 51 enne. Deferito per “guida in stato di ebbrezza e lesioni personali “. Patente ritirata.

Infine un cittadino albanese di 25 anni, privo di permesso di soggiorno, un 21 enne di Zoagli deferito per “disturbo del riposo delle persone” e un 25 enne di Leivi, deferito per guida in stato di ebbrezza.