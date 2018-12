Cerca di corrompere i carabinieri per non essere multato, denunciato

Genova. È stato sorpreso dai Carabinieri in via Sottoripa, mentre consumare bevande alcoliche. Ma, per evitare di pagare 200 euro di multa, ha provato a corrompere i militari del servizio “strade sicure” offrendo loro una piccola somma per non essere sanzionato.

Per questo motivo un cittadino albanese di 44 anni, con pregiudizi di polizia, oltre allla multa è stato anche denunciato, in stato di libertà, per “istigazione alla corruzione”.

Nell’ambito del servizio “Strade Sicure” i Carabinieri, unitamente al personale dell’esercito, hanno arrestato in salita Mascherona, un senegalese di 21 anni. L’uomo, pregiudicato, è stati sorpreso mentre cedeva alcuni grammi di “marjuana” in cambio di denaro ad un suo coetaneo genovese.