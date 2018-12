Centro storico, ruba uno zaino in esposizione per strada, una passante si mette a urlare e lo fa denunciare

Genova. Ha notato alcuni zaini, esposti all’aperto e incustoditi, davanti a un negozio di articoli sportivi e materiale per il campeggio in piazza Dello Statuto, nel centro storico di Genova, e ha pensato bene di prenderne uno e portarlo via.

Ha estratto da un borsone una tenaglia e ha staccato lo zaino dalla griglia su cui era esposto. Non ha fatto i conti, però, con la vista aguzza di una passante e con la solerzia di un poliziotto fuori servizio.

L’agente, che si trovava in zona, ha sentito le urla della donna, che si era accorta del tentativo di furto, è ha inseguito il ladro, un italiano di 49 anni. Aveva con sé lo zaino. L’uomo è stato denunciato.