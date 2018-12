Centro storico, polizia locale recupera computer portatile sottratto da zaino. Una denuncia per ricettazione

Genova. Domenica sera poco dopo le 23,30 una pattuglia di agenti del reparto vivibilità della Polizia Locale di passaggio in via Orefici si è imbattuta in due persone che alla vista degli agenti si sono date alla fuga dividendosi. Gli agenti sono riusciti a bloccarne uno in piazza Senarega, trovandogli addosso un computer portatile.

Una volta acceso, il computer ha fornito numerosi dati e foto di una ragazza genovese e gli agenti, non avendo altri modi per contattarla, hanno chiesto ad un’altra pattuglia di recarsi presso l’indirizzo di via Struppa dove la giovane risulta residente in base alle informazioni fornite dal portatile.

In casa hanno trovato la madre, che ha chiamato la figlia che ha confermato il furto del computer, sottratto dal suo zainetto poco prima in centro storico.

Mentre la ragazza raggiungeva gli uffici del reparto per la denuncia di furto il fermato è stato fotosegnalato, identificato come un ventenne del Gambia, richiedente asilo in attesa del permesso di soggiorno, e denunciato per ricettazione.