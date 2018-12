Genova. Vittoria importante per il CDM futsal Genova in campionato: quarto successo stagionale quello conquistato contro il Futsal Villorba, che lancia il team genovese in quinta piazza nel girone della Serie A2.

Il CDM è stato trascinato da Eriel Piezetta, che ha messo a segno quattro reti e favorito l’autorete. Il brasiliano ha letteralmente guidato l’assalto del CDM, che ha vinto l’incontro per 8-4.

A completare le marcature sono stati Andrea Lombardo, Andrea Ortisi e Joao Paulo Mazzariol, più l’autorete di Rossi del Villorba. La vittoria, che proietta i genovesi addirittura in zona playoff, costituisce uno dei tasselli per la corsa alla salvezza che è il vero obiettivo del CDM in questa stagione di Serie A2.

“Sono contento per la prestazione e, soprattutto, per il risultato – è il commento di Eriel Pizetta, riportato dalla pagina Facebook della società – Il merito dei miei quattro gol è di tutta la squadra. La forza del gruppo è stata decisiva. Vincere contro il Futsal Villorba è stato fondamentale per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi”.

“Questo è un girone equilibrato, le squadre che riescono a dare continuità ai loro risultati, si proiettano in alto – dice ancora Pizetta – Possiamo puntare in alto: aspettiamo Leandrinho, giocatore di categoria superiore, aspettiamo il pieno recupero di Luan Costa, che contro il Futsal Villorba è rientrato dopo l’infortunio. Possiamo migliorare la fase difensiva e compiere il salto di qualità. La strada è quella giusta, grazie al lavoro che stiamo facendo insieme a tutto lo staff del CDM Futsal Genova”.