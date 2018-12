Cavi di Lavagna, incassano 10 mila euro per sostituire gli infissi, ma non partono i lavori

Genova. I carabinieri di Lavagna hanno denunciato a piede libero una coppia di 50enni per truffa in concorso.

Dopo alcune indagini, infatti, i militari hanno appurato che i due, dopo aver incassato la somma di 10 mila euro per dei lavori, non abbiamo mai approntato nulla per eseguirli.

Si trattava di una sostituzione di circa 45 infissi di un albergo di Cavi Lavagna, il cui proprietario, un 81enne, aveva sporto denuncia.