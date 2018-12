Carige, fondi agevolati per le imprese danneggiate dal crollo del ponte Morandi

Genova. Nuovi finanziamenti agevolati sono messi a disposizione da Banca Carige a favore delle aziende danneggiate dal crollo del ponte Morandi. E’ di 20 milioni di euro il plafond per finanziamenti a disposizione delle imprese associate a Confindustria Genova per “affrontare le impreviste necessità finanziarie derivanti dal tragico evento”. Lo rende noto lo stesso istituto di credito oggi pomeriggio in una nota.

“Banca Carige ha deciso di non applicare sui prestiti concessi né diritti di istruttoria, né spese legate alla riscossione delle rate. – spiega – Molto snelle saranno le procedure previste per l’ottenimento del finanziamento: sarà sufficiente produrre una semplice autocertificazione dei danni subiti, mediante un modulo reperibile presso tutti gli sportelli della banca”