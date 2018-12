Carburante, rubano carta di credito e riempiono serbatoio da 300 litri. Denunciati da carabinieri

Genova. A conclusione di accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno deferito in stato di libertà per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione due uomini, un 35enne pregiudicato ed un 37enne, incensurato, entrambi residenti a Genova.

I due sono ritenuti responsabili di aver, in concorso tra loro, prelevato presso un distributore di carburante 300 litri di gasolio, per una spesa di 450,00 euro, versandoli dentro una cisterna posizionata sopra un autocarro (al quale avevano occultato le targhe utilizzando degli stracci per impedirne la lettura).

Il gasolio è stato pagato utilizzando una carta di credito risultata da successivi accertamenti provento di furto. La perquisizione ha consentito di rinvenire nella disponibilità dei due uomini una seconda carta di credito ed un foglietto riportante i pin di entrambe. Le due carte sono intestate ad una società ed utilizzate per i rifornimenti di carburante dei mezzi in uso alla stessa.