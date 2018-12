Genova. Soddisfazione in casa CDM futsal Genova per il turno del weekend prenatalizio della Serie A2 di calcio a cinque: un punto importante quello conquistato dai ragazzi di Lombardo, che rimangono nelle zone sicure della classifica.

“Un punto per il CDM Futsal Genova, nella decima giornata del campionato nazionale di serie A2 di calcio a cinque – scrive la pagina Facebook della società – In casa, contro i sardi dell’Asd Leonardo, il match è terminato 3-3. Al vantaggio della squadra di Michele Lombardo con Mazzariol, hanno risposto i cagliaritani con Tidu, poi passati in vantaggio con Podda; nella ripresa, dopo il tris del Leonardo con Dos Santos, il CDM Futsal Genova gioca con il portiere di movimento e recupera il doppio svantaggio con le reti di Andrea Lombardo e di Core, al primo centro in serie A2.

«In questo momento, non posso certo chiedere di più alla squadra – commenta il tecnico Michele Lombardo, privo di tre pedine fondamentali quali Leandrinho, Luan Costa e Foti – Siamo stanchi, ho “spremuto” i ragazzi al massimo. Questa situazione è difficile da gestire, tutti hanno dato il massimo».

Un punto importante, che fa classifica per il CDM Futsal Genova, che festeggia il Natale al sesto posto, con 15 punti. Il prossimo impegno ufficiale, in campionato, è sabato 5 gennaio, in trasferta in Sardegna contro il Città di Sestu”.

Lunga pausa natalizia, allora, per il calcio a cinque: si torna in campo nel 2019, poco prima della fine delle festività natalizie. E se il 2018 del CDM è stato storico e indimenticabile, l’augurio dei tifosi del calcio a cinque è che il 2019 non sia da meno.