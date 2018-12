Caccia al tesoro per famiglie, in 360 all’evento organizzato dal Comune

Genova. Domenica 23 dicembre sono arrivati in 360 – mamme, papà, bambine e bambini – puntuali alle 15 in piazza San Lorenzo per partecipare alla Caccia al Tesoro Natalizia per famiglie, organizzata dall’Agenzia Comunale per la Famiglia, l’Assessorato alle Politiche del Turismo, Commercio e Artigianato e l’Assessorato alle Politiche Sociali e Educative, con la collaborazione di Camera di Commercio Genova, FISO Liguria e Mercatino di San Nicola.

Sono stati divisi in 65 squadre che hanno “invaso” il centro storico genovese. Muniti di una mappa di orienteering i partecipanti sono partiti alla scoperta degli indizi disseminati per i vicoli e i caruggi, lasciandosi sorprendere dalla magia dei presepi e dalle invitanti botteghe storiche che compongono un mosaico ricco e suggestivo alla portata di tutti.

“Questa prima Caccia al Tesoro Natalizia per famiglie è stata un vero successo – commenta contenta l’assessore al Turismo e Commercio Paola Bordilli –. Tanti bambini, molti vestiti da angioletti per rendere ancora più gioiosa e natalizia la gara, hanno scoperto insieme con i genitori degli angoli esclusivi del centro storico e vissuto l’aria del Natale, tra i presepi e le botteghe storiche. Un grazie ai figuranti in abiti storici, che hanno aiutato a trovare gli indizi nelle diverse tappe”.

Poi tutti al Mercatino di San Nicola per il gran finale: tanta cioccolata calda per tutti e la scoperta del vero tesoro del Natale. “Quella di oggi rappresenta una bella occasione – dichiara Simonetta Saveri, responsabile dell’Agenzia per la famiglia – per stare insieme con la propria famiglia e tra famiglie, giocando, facendo sport e divertendosi, riscoprendo le nostre tradizioni”.