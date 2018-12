Genova. “Sapevamo di affrontare una partita difficile, perchè il Golfo Paradiso è una squadra costruita, almeno, per centrare i play off, in settimana avevamo preparato molto bene la gara, purtroppo abbiamo preso un goal nei primi minuti, che ha condizionato l’andamento del match”.

Pierliuigi Sigona, passato, in questa sezione invernale dei trasferimenti, dal Cogoleto, al Borzoli, commenta la gara persa dalla sua squadra contro il Golfo Paradiso.

“Abbiamo reagito bene, cercando di riprendere la gara, nel secondo tempo abbiamo provato, in tutte le maniere a pareggiare, secondo me c’era un rigore a nostro favore… e subito dopo è arrivato il 2-0 che ha chiuso i giochi”.

“Alla ripresa degli allenamenti, inizieremo a preparare la delicata sfida con la Burlando, un match salvezza che dobbiamo fare assolutamente nostro, per la classifica, il morale e per affrontare un girone di ritorno, nel quale lotteremo con tutte le forze per centrare l’obiettivo della salvezza“.

“L’arrivo del neo mister Pusceddu, nonostante le due sconfitte subite, è molto importante, perchè il tecnico ha la capacità di fare emergere le nostre qualità, la squadra si è rinforzata con l’arrivo di Chiappori (ndr, dal Bragno), Massa (dalla Praese), il resto lo dovremo fare noi giocatori…”.