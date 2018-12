Genova. Nonostante i progressi di normalizzazione della viabilità in Valpolcevera, in diverse zone della città le criticità sono rimaste tali, con congestione, traffico e smog.

Tra queste i quartieri di Borzoli e Fegino, che secondo i residenti, non hanno registrato novità positive a seguito dell’apertura di Corso Perrone. Per questo motivo il Comitato Spontaneo Cittadini di Borzoli e Fegino ha scritto una lettera aperta al sindaco di Genova Marco Bucci, con l’invito a fargli visita.

“Sono giorni che, anche se non ci notate, noi stiamo subendo una condizione di vita insopportabile con code chilometriche sia al mattino che fin dal primo pomeriggio – si legge nella lettera – Diventa impossibile per noi decidere di uscire di casa per svolgere le nostre attività sia nel quartiere che nel resto della città. Non esistono orari che possiamo programmare per i nostri impegni, è inutile prendere un mezzo pubblico, ricordiamo che qui si paga, che resta imbottigliato in coda per ore non garantendo assolutamente il servizio, usare i nostri mezzi privati significa mettersi in coda, sempre che si riesca ad uscire dai parcheggi”.

Solo per dare un esempio due giorni fa il pulmino che riportava i bimbi della scuola da Borzoli a Fegino ci ha impiegato praticamente un’ora: “i bimbi sono rimasti un ora a bordo del pulmino, riteniamo la situazione inaccettabile”.

I cittadini di Borzoli e Fegino, quindi, sono sul piede di guerra, nuovamente, per far sentire le loro ragioni, pronti alla mobilitazione: “A questo punto invitiamo il sig. Sindaco a verificare una giornata tipo in cui siamo costretti a vivere – chiude la lettera-invito del Comitato – venendo di persona a Fegino decidendo così di considerare anche questa parte della città non uno sfogatoio veicolare ma un luogo dove vivono, lavorano, studiano delle persone”.