Blitz contro la Lega al ristorante, l’Aut Aut 357: “Scelta l’ironia contro la barbarie”

Genova. Il centro sociale Aut Aut 357 spiega in un comunicato il perché del blitz di ieri sera davanti al ristorante del centro storico dove erano riuniti i militanti della Lega Nord tra cui il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. A contestare i leghisti, poco dopo la mezzanotte, sono stati circa 25 giovani con alcuni cartelli, che sono stati tutti identificati dalla polizia ma al momento non denunciati.

Nel comunicato i militanti del centro sociale raccontano di essere stati avvertiti da alcuni residenti della presenza della Lega in un ristorante del centro storico: “Abbiamo ragionato sul da farsi, convinti che fosse giusto esprimere il nostro dissenso verso questo partito di governo, ma in qualche modo frenat* dal clima di apatia che sembra aver avvolto il paese e che sembra non lasciare spazio ad alcun tipo di opposizione. Al termine della proiezione del film abbiamo condiviso con i/le presenti quanto stava accadendo e abbiamo deciso collettivamente di muoverci verso il ristorante per dire pubblicamente che non possiamo accettare che nel nostro quartiere ci siano passerelle di chi ogni giorno lascia morire i migranti in mare, diffonde messaggi razzisti e sessisti, smantella i servizi sociali, vorrebbe relegare la donna al solo ruolo di madre e moglie, specula sui territori” scrivono.

Per i militanti dell’Aut Aut, spazio occupato in via delle Fontane di proprietà dell’Università di cui oggi gli esponenti del Carroccio hanno chiesto lo sgombero definendoli ‘scarafaggi’, “Sono bastati due cartelli improvvisati e la nostra presenza su un marciapiede nei pressi del ristorante per mettere in moto un dispositivo di sicurezza decisamente sproporzionato” scrivono. “Nonostante il contesto storico e politico che stiamo vivendo ci faccia coltivare una rabbia immensa – dicono ancora – ieri sera abbiamo scelto lo scherno e l’ironia piuttosto che la violenza, certi che ciò che abbiamo fatto non sia una risposta all’altezza dei tempi, ma possa essere un primo atto resistenza, che vada moltiplicato – e moltiplicheremo – giorno dopo giorno, individualmente e collettivamente, in tutti i quartieri, contro la barbarie che avanza intorno a noi”.