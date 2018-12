BIC Genova, passo falso: l’Icaro Brescia vince a Chiavari

Chiavari. Quarta giornata di campionato di Serie B Fipic per il BIC Genova ed arriva una sconfitta inaspettata contro Brescia, dopo un black out durata solo un tempo.

La partita si capisce fin da subito che non sarebbe stata facile: gli ospiti chiudono il primo quarto in vantaggio di un punto, ma Genova ristabilisce le distanze e guadagna un discreto margine a metà gara. Il terzo quarto non lascia spazio ad interpretazioni di nessun genere, 26 a 6 per gli ospiti e partita praticamente chiusa anche nonostante il buon quarto tempo ben giocato e vinto dai padroni di casa.

Una battuta d’arresto inaspettata per Genova che non è certo abituata ad uscire sconfitta, soprattutto tra le mura di casa. Ovviamente l’arresto complica la situazione di classifica per il BIC Genova, che comunque ha già la testa alla prossima trasferta di campionato, domenica 9 dicembre alle ore 15 a Seregno.

Il tabellino:

BIC Genova – Icaro Brescia 47-56

(Parziali: 11-12, 17-9, 6-25, 13-10)

BIC Genova: Amasio 31, Valli, Fiorino 4, Carbone 2, Puppo 2, Tomasi 8, Federici.

Icaro Brescia: Caraghioz 2, Zula, Conti, Binetti 8, Spaneshi, Mami Nasri, Cancelli 4, Rodriguez, Blakaj, Fynn 30, Carrara 2, Belolli 10.