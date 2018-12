Beni confiscati alla mafia a Rivarolo e Pontedecimo, in municipio Valpolcevera mozione perché siano restituiti alla città

Genova. Durante la seduta consiliare di ieri del V municipio Valpolcevera è stata approvata una mozione, promossa dal gruppo Chiamami Genova – Putti Sindaco su beni confiscati e azioni di promozione alla legalità e alla lotta alle mafie.

La mozione, votata in modo unanime dal consiglio, è nata dalla collaborazione con associazioni che da tempo si occupano di queste tematiche, come Libera, e dalla constatazione che sul territorio municipale esistono due immobili confiscati alla mafie, in via Celesia a Rivarolo, e in via Campomorone a Pontedecimo.

Mentre per il primo l’amministrazione comunale ha pubblicato una raccolta di manifestazione d’interesse e se ne attende l’esito, per il secondo la procedura risulta portata a termine ma non si hanno ancora informazioni circa la destinazione ne chi lo gestirà.

“La mozione – dicono i consiglieri Davide Ghiglione e Sara Gallo – impegna quindi il presidente Romeo e la sua giunta a sollecitare la civica amminstrazione per comprendere il destino delll’immobile di via Campomorone e a promuovere iniziative sul territorio municipale volte promozione alla legalità e alla lotta alle mafie”