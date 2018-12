Genova. Fine settimana molto movimentato per il Basket Pegli.

Battuta d’arresto degli arancioblù nella Serie C Silver in trasferta a Sarzana con la forte squadra locale. I ragazzi del Pegli iniziano bene in attacco nei primissimi minuti con incoraggiante 3/3 ma Sarzana risponde bene in attacco con Ferrari e Paulasuskas (23 a fine gara) e, grazie a difesa e contropiede, chiude in vantaggio di 12 punti. Grande reazione di Pegli nel secondo quarto. Ribatte colpo su colpo e, grazie ad un Alessandro Mozzone scatenato in attacco (11 punti nel quarto), chiude a proprio favore la seconda frazione con 23 punti contro 20 di Sarzana. Sostanzialmente equilibrate le altre due frazioni dove Sarzana con grande attenzione in difesa chiude spazi e partita mantenendo e incrementando il vantaggio per un +19 finale.

Seconda sconfitta consecutiva per il gruppo Under 20, prima tra le mura amiche, contro l’imbattuta Cogoleto. Come prevedibile il match è molto equilibrato ed anche tanto fisico. Nessuna delle due compagini vuole cedere il passo rispetto all’altra e si battano senza esclusione di colpi. Dopo un avvio decisamente dalle polveri bagnate, le due formazioni cominciamo a trovare con continuità la via del canestro. Il primo quarto termina 8-9 per gli ospiti, la pronta risposta arriva con il 21-20 del secondo quarto per i pegliesi, e all’intervallo si va sulla perfetta parità. Il secondo tempo è decisamente più redditizio dal punto di vista offensivo per entrambe le formazioni, Cogoleto porta a referto 27 punti per entrambi i quarti, mentre Pegli ne registra 25 e 26, cedendo cosi sul finale 80-83.

Cede anche il gruppo Under 18 regionale. Dopo la gara persa sabato scorso contro Ceriale ed il successo in quel di Sanremo nel turno infrasettimanale (64-73), arriva lo stop con l’imbattuta Ospedaletti. Il match è molto equilibrato e nella bagarre finale i neroarancio ospiti riescono a spuntarla.

Ritorna alla vittoria il gruppo 2005-06 nel derby con la Pallacanestro Sestri. Dopo 10 minuti abbastanza equilibrati (11-18 per Pegli), gli arancioblù piazzano nella seconda frazione il decisivo allungo (6-28); per poi amministrare bene vincendo comunque i resti tre quarti. 43-78 il finale in favore dell’Under 14 pegliese.

Ancora una buona prestazione per il gruppo 2003 (Under 16) nel campionato Eccellenza, ma cosi come la scorsa domenica a spuntarla è la squadra ospite: la Novipiù Campus Piemonte.

I pegliesi di coach Conte partono bene chiudendo avanti 11-10 la prima frazione. Dal secondo quarto in poi, però, i piemontesi fanno valere la loro stazza fisica, molto più imponente rispetto ai padroni di casa, e cosi si crea il primo gap importante. 21-37 all’intervallo. Gli Sharkers non mollano ma non riescono a ricucire lo strappo nei restanti venti minuti; provano a lottare fino alla fine, ma al 40° è 52-77.

“Abbiamo fatto un’altra buona gara, di grande sostanza ed intensità; purtroppo i limiti fisici oggi erano abbastanza evidenti e li abbiamo pagati. I ragazzi, però, non si sono mai arresi, e di questo sono molto contento” commenta Conte.

Di seguito i tabellini.

Serie C Silver

Luna Abrasiva Sarzana – Basket Pegli 85-66

Luna Abrasiva Sarzana: Casini 12, Bencaster, Fracassini 9, Palac 10, Melegari 3, Paulauskas 24, Dell’Innocenti (cap.) 12, Tesconi, Pizzanelli 3, Ferrari 12, All. Ricci

Basket Pegli: Mozzone E, Penna 6, Zaio A 6, Bricchetto M 16, Nsesih 4, Ferro 3, Mozzone A 21, Bochicchio 1, Zaio M 7, Grillo (cap.) 2, All. Costa

Under 20

Pegli: Ficarra 9, Ferro 24, Crocco 3, Turchino 7, Balsamo, Cruciani 2, Allemani, Mozzone 11, Danovaro 2, Moggio 20. Coach Conte

Under 16 Eccellenza

Pegli: Augliera, Miragliotta, Ventura 10, Pescarolo, Facco 4, Devoto 7, Bruzzone 4, Notari 1, Bertagna, Vagnati 12, De Natale 14, Bizzarri. Coach Conte Ass. coach Torchia

Campus: Bertino 11, Corgiat 13, Merello 13, Ruffato 6, Nigra 2, Velloso 7, Bosco 2, De Silvio 5, Cioffreda 9, May 9, Obakhavbaye 1, Melchio. Coach Danna

Under 14

Pegli: Valle 11, Pietrantonio 11, Busellato 15,Stagnitto 17, Glogowschek 4, Vaccari 10, Baratti 2, Magnano, Pallotta 2, Irimia 2, Profumo 2, Marin 2. Coach Conte