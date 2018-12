Genova. Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Multedo, sulla spiaggia, per l’incendio di una baracca spesso usata per ricovero notturno di persona senza fissa dimora.

Le cause sono in via di accertamento.

Foto 2 di 2



Sul posto è stata inviata la prima partenza e la botte del distaccamento di Multedo.