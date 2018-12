Banca Carige, cambio ai vertici del collegio sindacale

Genova. Cambio ai vertici del collegio sindacale di banca CARIGE, in una nota, informa che, in data 30 novembre 2018, con efficacia immediata, il Dott. Carlo Lazzarini ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e di componente dello stesso Collegio per intervenute esigenze e motivazioni familiari, nonché per crescenti impegni professionali che non gli consentono di continuare a svolgere le proprie funzioni con il medesimo impegno fino ad ora profuso.

In data 1°dicembre 2018, il Dott. Stefano Chisoli ha comunicato, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di Sindaco Supplente, motivate da intervenute ragioni di incompatibilità, unitamente all’assunzione di ulteriori impegni professionali tali da non consentirgli di partecipare adeguatamente alle attività proprie dell’incarico, nel caso di prospettato subentro in carica quale Sindaco Effettivo.

Subentra quindi nella carica di Sindaco effettivo, ai sensi della normativa applicabile, la supplente Fiorenza Dalla Rizza, con scadenza del mandato alla prossima Assemblea ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile.