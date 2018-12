Baite “al mare”, torna a Matteotti il mercatino di Natale. Stamani il taglio del nastro

Genova. Torna anche quest’anno, in piazza Matteotti a Genova, il tradizionale Mercatino di Natale organizzato da Cofim Confesercenti. Oggi, domenica 9 dicembre, si è tenuto il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Genova, Massimiliano Spigno, e dell’assessore comunale al commercio, Paola Bordilli. Il Mercatino proseguirà fino a lunedì 24 dicembre, vigilia di Natale, e si compone di quasi una trentina di suggestive casette di legno addobbate a festa.

«Ogni anno si rinnova il forte impegno dei commercianti genovesi e dell’amministrazione comunale ad impreziosire il Natale della nostra città. Il Mercatino di Piazza Matteotti è un esempio concreto di questa sinergia e rappresenta un invito a trovare, tra queste casette e nei nostri negozi al dettaglio, le più belle idee per le strenne natalizie», le parole dell’assessore Paola Bordilli.

«Appuntamento ormai immancabile nel Natale genovese, il Mercatino di piazza Matteotti è frutto della collaborazione tra Confesercenti e l’amministrazione comunale, e offre un motivo in più per scoprire il centro storico in questi giorni di festa – aggiunge il presidente di Confesercenti Genova, Massimiliano Spigno -. Tantissime le idee regalo che genovesi e turisti potranno acquistare: dai prodotti tipici della cucina e dell’artigianato al vino, compreso quello ottenuto secondo l’antico metodo medievale; dagli articoli di abbigliamento e accessori alle decorazioni e statuine natalizie, e perfino pacchetti scontati per le Terme di Genova. Ma per scoprire l’intera gamma dei prodotti disponibili, non resta che venirci a trovare».