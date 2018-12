Avevano scassinato e saccheggiato un distributore di cannabis legale, denunciati

Rapallo. Avevano forzato e saccheggiato un distributore di cannabis legale e altri tabacchi vicino a un negozio.

I carabinieri della stazione di Rapallo dopo una serie di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso quattro giovani, di cui due romeni e due marocchini, tutti pregiudicati.

Il valore complessivo della merce rubata ammontava a 180 euro.