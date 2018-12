Autostrade, due giorni di scioperi per il personale ai caselli. Possibili disagi

Genova. Oggi e domani possibili disagi ai caselli della rete di Autostrade per l’Italia: i sindacati hanno infatti proclamato uno sciopero di 4 ore per domenica 16 e lunedì 17 dicembre.

Alla base della protesta, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, “l’interpretazione strumentale” da parte dell’azienda dell’accordo del 19 luglio scorso sulla contrattazione di secondo livello.

Interpretazione che, denunciano i sindacati, “neutralizza uno dei suoi punti qualificanti, relativo al ricambio generazionale e alle sue ricadute occupazionali, prioritariamente sul bacino dei precari. Inoltre, emerge la volontà di marginalizzare, se non ridimensionare, i servizi in rete per l’utenza come Punto Blu, i servizi di Viabilità e Assistenza agli automatismi”, aggiungono i rappresentanti dei lavoratori.

Lo sciopero riguarda anche tutte le società collegate ad Aspi (Telepass, SDS, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia). Prevede l’astensione del personale addetto all’esazione e quello turnista domenica 16 dicembre dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 e dalle ore 22 alle 2 di lunedì 17. Il personale tecnico amministrativo, compresi i Punto Blu, sciopererà le prime 4 ore della prestazione di lunedì.

“Se ci saranno code in uscita ai caselli – spiegano i sindacati – questi disagi dovranno essere attribuiti esclusivamente ai comportamenti che la Società potrebbe mettere in campo per vanificare lo stesso”. In altre parole, se verranno chiuse le corsie non automatiche e lasciate solo quelle dove si paga con Telepass, Viacard, bancomat e carte di credito o contanti in automatico.