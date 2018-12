Autostrade, casello di Genova Est chiuso per due notti per lavori di pavimentazione

Genova. Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12, per consentire programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di GenovaEst, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

– chiusa l’entrata della stazione di Genova Est, in entrambe le direzioni, verso Genova e SestriLevante / Livorno, dalle ore 22:00 di mercoledì 19 alle ore 06:00 di giovedì 20 dicembre;

– chiusa l’uscita della stazione di Genova est, da e verso entrambe le direzioni/provenienze, Genova e Sestri Levante / Livorno, dalle ore 22:00 di giovedì 20 alle ore 06:00 di venerdì 21 dicembre.

In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare la stazione autostradale di GenovaNervi o, sulla A7 di GenovaOvest.