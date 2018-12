Autostrada, da oggi torna il pedaggio tra Arenzano e Pra’ sulla A10

Genova. Con la riapertura completa della strada statale Aurelia, dalle 14 di oggi torna il pedaggio autostradale tra i caselli di Arenzano e Pra’ sulla A10.

Ad annunciarlo in una nota stampa la stessa autostrade per l’Italia, che ricorda che la sospensione dei pagamenti per quella tratta era stata decisa per “dare un contributo alle comunità locali, fortemente penalizzate dalla chiusura” della strada a mare.

Finita, quindi, la “pacchia”: dopo la chiusura di via Rubens, a causa di un cedimento del sedimento stradale del 26 novembre, i lavori di ripristino sono terminati lo scorso 21 dicembre.