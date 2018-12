Autobus in avaria all’Annunziata, ripercussioni sul traffico in centro città

Genova. Un autobus AMT è in avaria in via delle Fontane, in direzione mare. A causa dell’imprevisto proprio in una delle ore di punta si sono verificati rallentamenti tra Corvetto e via Gramsci in entrambe le direzioni.

Possibili disagi fino alla ripartenza o rimozione del mezzo su cui stanno operando i tecnici dell’azienda di trasporto pubblico. Sul posto anche la polizia locale.

Stamani traffico molto intenso con code anche in autostrada, sul tratto urbano della A10 tra Pegli e Aeroporto in direzione del centro città.