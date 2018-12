Artigianato, torna il Mercatale a De Ferrari. Luci, profumi e atmosfera natalizia intorno al fontanone

Genova. Tornano le “casette” di legno, una trentina circa, in piazza De Ferrari per la seconda edizione del “Mercatale” il mercato artigianale organizzato da CNA che, quest’anno, arriva alla seconda edizione.

Dal 15 al 24 dicembre, quindi, sarà ricreato un piccolo villaggio natalizio intorno alla fontana, con atmosfere, profumi, luci e decorazioni tipiche dei mercatini di Natale. “Noi portiamo in piazza De Ferrari le eccellenze del territorio – spiega il Presidente di CNA, Paola Noli – rivolto non solo ai genovesi ma anche ai turisti. Quest’anno abbiamo praticamente raddoppiato la presenza e abbiamo allungato il periodo e, oltre al numero di espositori è aumentata anche la tipologia dei prodotti preentati”.

Un bel segnale, quindi, per un tipo di economia particolarmente importante per il territorio. “Genova, come tante città del nord – spiega l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti – si sta abituando a vedere questa coreografia che, dopo la tragedia di quest’estate, può aiutare ad alzare lo sguardo e a portare un sorriso. Ma questa è anche una bella vetrina per dare lustro alle nostre produzioni artigianali di qualità che sono il nervo forte del tessuto economico della liguria”. Una buona occasione, quindi, per aprire una vetrina importante sulle eccellenze del territorio.

“Siamo molto contenti – spiega l’assessore al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli – perché questo evento parla proprio delle nostre tradizioni, del nostro saper fare, e mette in mostra eccellenze è qualità della nostra terra”. In piazza De Ferrari anche un palco dove ci saranno molti eventi tra i quali uno show cooking, il 24 dicembre, con la preparazione di una cena di Natale da parte di alcuni ristoratori genovesi.

