Aperta la rampa del “lotto 10” che collega autostrada con la Guido Rossa. In giornata riapre via Rubens

Genova. Nelle prime ore del mattino ha aperto alla autovetture la nuova rampa che collega via Guido Rossa con il casello di Genova Aeroporto. Si tratta del famoso lotto 10, che dovrebbe alleviare il traffico tra Cornigliano e Sestri Ponente.

L’opera è costata 14 milioni di euro, 2 in più, rispetto ai 12 preventivati, per via della velocizzazione dei cantieri, che ha permesso una “entrata in servizio” anticipata rispetto a febbraio 2019.

La rampa è aperta oggi a due corsie, una a scendere e una a salire. A breve partiranno i lavori per la seconda rampa che andrà ad affiancarsi a quella già presente sopra via Siffredi. Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero terminare a metà marzo

Al momento il traffico è intenso ma scorrevole sulla direttrice Siffredi/Rossa/L.re Canepa in direzione centro, qualche rallentamento a causa di Incidente con ferito in via Albareto altezza di “Unieuro”.

Attesa in giornata, al termine delle ultime procedure, la riapertura di via Rubens con senso unico alternato.