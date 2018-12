Andrea Parodi ritorna alla Genova Calcio

Genova. Tanto tuonò, che piovve…

Andrea Parodi, dopo l’addio consensuale con il Vado, ha deciso di ritornare a giocare tra le fila della Genova Calcio.

Parodi (classe ’93) aveva già giocato con la squadra biancorossa, allenata da Beppe Maisano, dal 2015 al 2017, per poi passare alla formazione aretina del Sansepolcro e al Vado.

La Genova Calcio, prima in classifica, a pari merito della Rivarolese e con il miglior attacco del campionato (29 reti), si assicura un attaccante in grado di fare la differenza, per la gioia di mister Roberto Balboni.