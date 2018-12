Andrea Meazzi è il nuovo allenatore della Campese

Campo Ligure. La Campese, dopo l’addio a Biato ed la breve parentesi in panchina del ds Edo Esposito, ha deciso di affidare la guida tecnica ad Andrea Meazzi, molto legato al direttore sportivo, con il quale ha vissuto una lunga carriera calcistica.

Meazzi, conosce la realtà calcistica della Valle Stura, per aver giocato a lungo con il Masone, e in questa nuova esperienza ritrova, da allenatore, vecchi compagni di squadra come Caviglia, Codreanu e i Marchelli.

Meazzi eredita una Campese al decimo posto in classifica, con 18 punti all’attivo, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e tre sconfitte, venti reti segnate e diciannove subite.

La Campese, nell’ultima partia ufficiale dell’anno 2018, ospiterà la Ruentes.