Anche una pista per i runner nel nuovo parco agli Erzelli, terminata la prima tranche dei lavori

Genova. Sono terminati i lavori del primo lotto del nuovo parco verde del ponente genovese che sorge nel Great Campus di Erzelli. A inaugurare i primi 30mila metri quadri di parco il presidente della regione Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, oltre a Luigi Predeval, amministratore delegato GHT e Maria Francesca Silva, responsabile strategie e sviluppo GREAT Campus.

L’apertura al pubblico è prevista per primi mesi de 2019, al termine della fase di collaudo e del consolidamento della piantumazione. Il parco vuole diventare il nuovo centro di aggregazione del ponente cittadino, e vuole essere fruibile non solo da chi lavora agli Erzelli ma anche da tutti i cittadini di Sestri e Cornigliano.

La nuova area verde ospiterà anche uno spazio giochi per i più piccoli e sarà accessibile anche ai bambini con disabilità. Per gli amanti del corsa è stata realizzata una pista di 3 chilometri, oltre a un percorso ginnico, il tutto con docce e spogliatoi. Non mancherà anche un’apposito area per i cani. La sicurezza, è stato spiegato, sarà garantita da un sistema di videosorveglianza e colonnine Sos.

I frequentatori dell’area verde saranno sempre connessi grazia a una rete wi-fi e punti di ricaricare per i dispositivi elettronici. Dopo l’apertura del parco prenderanno il via i lavori per la realizzazione della piazza Smart City: uno spazio di oltre 2.000 metri quadri dove toccare con mano la citta’ del futuro, grazie a installazioni esemplificative e a un percorso didattico sui temi delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e della sostenibilità ambientale.