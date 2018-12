Genova. La raccolta dei rifiuti contenenti tecnologia e circuiti elettrici, conosciuti come Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche), è una sfida per l’intera umanità.

Questa battaglia passa anche da Genova, che in questi giorni si è dotata di un’arma in più: in centro storico, infatti, parte in via sperimentale la raccolta dedicata a questa importante tipologia di rifiuto, per un corretto smaltimento e riciclo.

I due ecopunti che vedranno i primi bidoni dedicati saranno quelli di vico Giannini, a due passi da Sottoripa e Caricamento, e Vico dell’Oro, vicino a via Cairoli.