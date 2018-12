Genova. In mattinata la polizia locale è intervenuta in zona Caricamento, al porto antico, per un’auto sospetta. Gli agenti si sono resi conto che la vettura, parcheggiata nell’area antistante al “galeone dei pirati”, in divieto, sul tratto di strada percorso dagli autobus Amt, non lontano dall’acquario, aveva due targhe, una davanti e una dietro, diverse da quelle originali.

A quel punto è stata anche avvertita la polizia di stato con le volanti e gli artificieri. Sul posto anche carabinieri e i vigili del fuoco. Si sta valutando se far brillare il veicolo. Potrebbe anche trattarsi di un banale furto d’auto.

Nel caso, per motivi di sicurezza, la strada soprelevata Aldo Moro, è stata chiusa al traffico così come l’accesso alla zona di Caricamento.

La vettura è una fiat Punto di colore scuro.