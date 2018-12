Albaro, alla guida ubriaco, mentre doveva essere in carcere. L’arresto da parte della polizia

Genova. La polizia la scorsa notte ha arrestato un cittadino albanese di 30 anni in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova, a seguito di due condanne definitive per furti in abitazione.

L’uomo è stato fermato poco prima delle 04.00 in Via Righetti alla guida di un’autovettura, in compagnia di un connazionale. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere a suo carico il provvedimento di carcerazione, per scontare la pena di 2 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione.

L’uomo è risultato inoltre positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico quasi triplo del limite di legge. Per tale motivo è stato altresì denunciato per guida in stato di ebbrezza.

L’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Marassi.