Accoltellato per strada, polizia indaga: qualcosa non torna

Genova. La squadra mobile di Genova indaga sul ferimento di un uomo, italiano, di 42 anni, pluripregiudicato, arrivato all’ospedale Gallino di Pontedecimo con una vistosa ferita da coltello all’addome. I medici, dopo averlo preso in carico, hanno avvisato le volanti della questura.

Il ferito, però, non ha voluto indicare ai poliziotti chi lo ha aggredito e, anzi, ha fornito un racconto inverosimile. Agli agenti, infatti, ha detto di essere andato la sera prima a casa della sua nuova compagna di cui però, a suo dire, non ricordava la via e che in piena notte sarebbe sceso in strada dove uno sconosciuto lo avrebbe aggredito ferendolo alla pancia.

L’uomo è andato in ospedale da solo dopo molte ore: lì è stato sottoposto a intervento chirurgico e nelle prossime ore verrà sentito dagli investigatori della mobile.