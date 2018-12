A Molassana apre una nuova banca

Genova. Sono giunti al termine i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno la nuova agenzia della Banca Passadore a GenovaMolassana.

La Banca, presente sul territorio dal 1992 dove annovera molti clienti e importanti volumi di lavoro, ha investito nella riqualificazione dell’Area ex Boero, realizzando una nuova struttura, più spaziosa ed elegante per diventare un importante punto operativo per tutta la Valbisagno.

L’agenzia sarà inaugurata con una cerimonia di benedizione venerdì 14 dicembre e operativa da lunedì 17.

Inoltre, per celebrare il 130° anniversario della fondazione, la Banca ha organizzato per i propri dipendenti un concerto natalizio tenuto al Teatro Carlo Felice,dalla cantante Francess, diretto da Andrea Battistoni con l’accompagnamento del coro e dell’orchestra del teatro.