A 90 anni il tuffo in mare il 26 dicembre, Elena è la record-girl del cimento invernale di Riva Trigoso

Genova. Dicono che faccia bene alla circolazione ma per tuffarsi in acqua d’inverno, soprattutto dopo le mangiate luculliane delle feste, bisogna avere davvero molta forza d’animo.

Animo che non è mancato a Elena Gherard, 90 anni, e ad altri 215 temerari che hanno partecipato al tradizionale cimento di Santo Stefano a Riva Trigoso (Sestri Levante)

L’evento era organizzato dall’associazione del Bagnun e dal comune di Sestri Levante. I 216 si sono tuffati in mare con temperatura dell’acqua a 17 gradi e esterna di 15 gradi. Premi per Elena Gherard, la decana dell’edizione, e per i più giovani partecipanti: Rebecca Ventura di 7 anni e Gabriele Russo di 8 anni. Premiato anche il gruppo più numeroso, i “Tempo avverso” da Genova.