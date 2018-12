Arenzano. Si chiude con ottimi risultati la prima edizione del Concorso fotografico #ScattailBeigua dedicato ai temi dell’autunno nel Parco: 42 partecipanti, con complessivamente 94 scatti, che raccontano la bellezza della nostra area protetta attraverso le sfumature di una stagione che saluta la vivacità dei toni estivi per avviarsi al riposo invernale: le atmosfere incantate delle foreste, i contrasti colorati del foliage, i profili delle montagne, il curioso piccolo mondo di abitanti del sottobosco, dai funghi agli anfibi.

Il lavoro della Giuria è stato impegnativo e, dopo una prima selezione che ha escluso le immagini che non corrispondevano ai requisiti del Regolamento, sono stati votati gli scatti finalisti, tenendo conto della piena rispondenza al tema del concorso, dell’originalità della composizione, della tecnica, ma anche della capacità dello scatto di emozionare l’osservatore.

di 6 Galleria fotografica concorso parco beigua









Vincitrice è Ljuba Lagomarsino, che ha saputo rappresentare l’atmosfera autunnale del Parco del Beigua bilanciando la presenza dell’uomo, in cerca di funghi, nella grandiosità del bosco. Sul podio anche Mauro Morando, con una famiglia di Marasmius sp., piccoli “ombrellini” in posa nel sottobosco, seguito da Flavio Vailati, con una bellissima Rana temporaria.

I vincitori riceveranno i seguenti premi:

Primo classificato: un buono per una persona per partecipare ad un fototrekking organizzato del Parco del Beigua + una pubblicazione del Parco + gadget del Parco.

Secondo classificato: due prodotti Gustosi per Natura del Parco del Beigua + una pubblicazione del Parco + gadget del Parco.

Terzo classificato: una pubblicazione del Parco + gadget del Parco.

Tra tutti gli scatti pervenuti, compresi quelli che non rispondevano a tutti i requisiti previsti dal Regolamento e che pertanto sono stati esclusi dalla competizione, la Giuria ha segnalato anche tre Menzioni speciali, agli autori per aver saputo valorizzare appieno il tema del Concorso: Marco Pirlo, Francesca De Candido e Adriana Freccero.

“Quale migliore occasione di un concorso fotografico per far conoscere la ricchezza e la bellezza del nostro territorio attraverso le emozioni della natura che un buon fotografo sa cogliere. Vi aspettiamo quindi per una prossima edizione di #ScattailBeigua!”, dicono dal Parco.