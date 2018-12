solidarietà

2400 volontari in azione a Genova per il pranzo di Natale di Sant’Egidio

Giovani e meno giovani per servire gli "ultimi", quasi 9 mila persone in 58 diversi spazi, con un pasto speciale per i giorni di festa

Più informazioni su Sant'Egidio

Sant'Egidio Genova